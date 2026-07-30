Türkiye'de 2025 yılında meydana gelen iş kazalarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri açıklandı. Verilere göre, yıl içerisinde iş kazaları nedeniyle ülke genelinde bin 931 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin bin 864'ünü erkekler, 67'sini ise kadınlar oluşturdu.

İllere göre dağılım incelendiğinde, iş kazası sonucu en fazla ölümün yaşandığı il 315 ölümle İstanbul oldu; İstanbul'u 161 ölümle Ankara, 99 ölümle İzmir izledi. Van'da ise 2025 yılı boyunca meydana gelen iş kazalarında 12 kişi yaşamını yitirirken, Van bu sayı ile Türkiye genelinde 36'ncı sırada yer aldı. SGK verilerine göre, Tunceli, Bayburt ve Kilis'te 2025 yılı içerisinde iş kazası sonucu ölüm kaydedilmedi.

Van'da iş kazalarında hayatını kaybeden 12 kişinin tamamının erkek olduğu kayıtlara geçerken, aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında ise en fazla iş kazası kaynaklı ölümün görüldüğü il 21 ölümle Malatya oldu. Malatya'da yaşamını yitirenlerin 20'si erkek, biri kadın olarak kaydedildi.

Bölgede Malatya'yı 14 ölümle Erzurum izledi, Elazığ ve Van ise 12'şer iş kazası kaynaklı ölümle bölgede üçüncü sırada yer aldı. SGK'nin 2025 yılı verilerine göre, Van'da iş kazalarında yaşamını yitirenlerin tamamı erkeklerden oluştu.

Not;

Bu haberde yer alan veriler, SGK'nin iş kazasının meydana geldiği ili esas alan istatistiklerine dayanıyor. Van'a kayıtlı olup başka illerde meydana gelen iş kazalarında yaşamını yitiren kişiler bu verilere dahil değil. Veriler yalnızca Van il sınırları içerisinde meydana gelen ve ölümle sonuçlanan iş kazalarını kapsıyor.