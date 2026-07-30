Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan 2025 yılı illere ve ürün türlerine göre LPG satış verileri açıklandı. Verilere göre Van'da 2025 yılı boyunca toplam 22 bin 908,71 ton LPG kullanıldı.

EPDK verilerine göre Van'da 2025 yılında tüplü LPG kullanımı 6 bin 368,18 ton olarak kaydedildi. Türkiye genelindeki tüplü LPG kullanımında Van'ın payı yüzde 1,17 oldu. Aynı dönemde Van'da dökme LPG kullanımı 63,56 ton olarak gerçekleşirken, Türkiye genelindeki payı yüzde 0,05 olarak açıklandı.

Van'da 2025 yılı boyunca kullanılan otogaz miktarı ise 16 bin 476,97 ton oldu. Van'ın Türkiye genelindeki otogaz kullanımındaki payı yüzde 0,50 olarak kayıtlara geçti.

EPDK verilerine göre Van'da 2025 yılında kullanılan toplam LPG miktarı 22 bin 908,71 ton olarak belirlenirken, Türkiye genelindeki toplam LPG kullanımındaki payı ise yüzde 0,58 olarak açıklandı.