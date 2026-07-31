Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin sınır istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Haziran ayında Türkiye'ye sınır kapılarından giriş yapan toplam yabancı ziyaretçi sayısı 5 milyon 540 bin 424 oldu. Aynı dönemde Van Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden 85 bin 188 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Haziran 2025'te 5 milyon 772 bin 328 olan yabancı ziyaretçi sayısı, Haziran 2026'da 5 milyon 540 bin 424'e gerileyerek yaklaşık yüzde 4 oranında düşüş gösterdi.

Haziran ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı iller sıralamasında Antalya 2 milyon 633 kişi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul 1 milyon 658 bin 817 ziyaretçi ile ikinci, Muğla 504 bin 724 ziyaretçi ile üçüncü, Edirne ise 355 bin 21 ziyaretçi ile dördüncü sırada bulundu. İzmir 169 bin 491 ziyaretçi ile beşinci, Aydın 146 bin 62 ziyaretçi ile altıncı, Artvin ise 138 bin 633 ziyaretçi ile yedinci sırada yer aldı.

Van ise Haziran 2026'da 85 bin 188 yabancı ziyaretçi girişi ile listenin sekizinci sırasında yer aldı. Van’a gelen yabancı ziyaretçilerin 14'ü hava yolunu, bin 781'i demir yolunu, 83 bin 393'ü ise kara yolunu kullandı.

Raporda yer alan bilgilere göre Van, yabancı ziyaretçilerin sınır kapılarından giriş yaptığı iller arasında Türkiye genelinde sekizinci sırada yer alırken, demir yoluyla yabancı ziyaretçi girişinin en fazla gerçekleştiği il oldu.

Öte yandan Van'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Haziran 2025'te 66 bin 99 olan yabancı ziyaretçi sayısı, Haziran 2026'da 85 bin 188'e yükselerek yaklaşık yüzde 28,9 oranında artış kaydetti. Bu dönemde Van'a gelen yabancı ziyaretçilerin büyük bölümü kara yoluyla giriş yaptı.