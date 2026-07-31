Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Tekin, Van'ın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, Celayirliler döneminde kentte darphane kurulduğunu ve para basıldığını söyledi.

Van'ın tarihinin yalnızca belirli dönemlerle sınırlandırılmaması gerektiğini ifade eden Tekin, Celayirliler dönemine ait izlerin de kentin tarihî geçmişinin önemli parçalarından biri olduğunu dile getirdi.

“BU DÖNEMDE KENTTE DARPHANE KURULMUŞ VE PARA BASILMIŞTIR”

Van'da kurulan darphanede para basıldığını belirten Tekin, bunun Van’ın söz konusu dönemde idari ve ekonomik açıdan önemli bir merkez konumunda bulunduğunu gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Celayirliler dönemine baktığımızda da Van'ın önemli bir merkez olma özelliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu dönemde kentte darphane kurulmuş ve para basılmıştır.

Bir şehirde darphane kurulması sıradan bir durum değildir. Bu, o yerleşim yerinin hem idari hem de ekonomik açıdan belirli bir öneme sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla Van, sadece ilmî ve kültürel yönüyle değil, aynı zamanda devlet teşkilatı ve ticari hayat içerisindeki konumuyla da öne çıkan şehirlerden biri olmuştur.”

“BU ŞEHİR, TARİH BOYUNCA FARKLI MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ”

Tekin, Van'ın farklı dönemlerde siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir merkez olarak öne çıktığını belirterek, “Van'ın tarihini değerlendirirken yalnızca belirli dönemlere odaklanmamak gerekiyor. Çünkü bu şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her dönem kendi izini bırakmıştır.

Celayirliler döneminden kalan bu tür bilgiler de Van'ın geçmişinin ne kadar zengin ve çok katmanlı olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle kentin tarihî mirasını bütün yönleriyle ele almak ve farklı dönemlerin bıraktığı izleri birlikte değerlendirmek büyük önem taşıyor.” dedi.