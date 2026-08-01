Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin FinTürk Coğrafi Dağılım verilerini yayımladı. Haziran 2026 dönemini kapsayan verilere göre Van'da sektör genelindeki toplam nakdi krediler 96 milyar 51 milyon 894 bin TL olurken, bunun 92 milyar 229 milyon 814 bin TL'sini nakdi krediler, 3 milyar 822 milyon 80 bin TL'sini takipteki alacaklar ve 29 milyar 334 milyon 489 bin TL'sini gayrinakdi krediler oluşturdu.

BDDK verilerine göre Van'da mevduat bankalarının toplam nakdi kredi büyüklüğü 88 milyar 854 milyon 812 bin TL olarak kaydedildi. Bu tutarın 84 milyar 651 milyon 59 bin TL'si nakdi kredilerden oluşurken, takipteki alacaklar 3 milyar 703 milyon 753 bin TL, gayrinakdi krediler ise 23 milyar 379 milyon 455 bin TL oldu.

Kalkınma ve yatırım bankalarında toplam nakdi kredi hacmi 2 milyar 960 milyon 794 bin TL olarak açıklanırken, nakdi krediler 2 milyar 956 milyon 447 bin TL, takipteki alacaklar 4 bin 347 TL ve gayrinakdi krediler 3 milyar 964 milyon 84 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Katılım bankalarında ise toplam nakdi kredi tutarı 4 milyar 736 milyon 288 bin TL oldu. Bu grupta nakdi krediler 4 milyar 622 milyon 308 bin TL, takipteki alacaklar 113 milyon 980 bin TL, gayrinakdi krediler ise 1 milyar 990 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

Verilere göre yabancı sermayeli bankaların Van'daki toplam nakdi kredi hacmi 22 milyar 45 milyon 665 bin TL olarak gerçekleşti. Nakdi krediler 20 milyar 872 milyon 751 bin TL, takipteki alacaklar 1 milyar 172 milyon 914 bin TL, gayrinakdi krediler ise 6 milyar 143 milyon 21 bin TL olarak kaydedildi.

Kamu bankalarında toplam nakdi krediler 50 milyar 455 milyon 819 bin TL oldu. Bu grupta nakdi krediler 48 milyar 859 milyon 422 bin TL, takipteki alacaklar 1 milyar 596 milyon 397 bin TL ve gayrinakdi krediler 16 milyar 884 milyon 930 bin TL olarak açıklandı.

Yerli özel bankalarda ise toplam nakdi kredi hacmi 23 milyar 550 milyon 410 bin TL olarak belirlenirken, nakdi krediler 22 milyar 497 milyon 641 bin TL, takipteki alacaklar 1 milyar 52 milyon 769 bin TL ve gayrinakdi krediler 6 milyar 306 milyon 538 bin TL olarak BDDK verilerinde yer aldı.