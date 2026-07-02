Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan son Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nda, Van’daki doğal gaz abone sayılarına ilişkin güncel veriler belli oldu.

Türkiye genelindeki verilere göre toplam CNG kullanımı 11,429 Sm³, boru gazı kullanımı 5.726,654 Sm³ ve LNG kullanımı 41,697 Sm³ olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde toplam doğal gaz abone sayısı 22 milyon 150 bin 970’e ulaşırken, serbest tüketici sayısı ise 854 bin 767 olarak açıklandı.

Van’a ilişkin verilerde ise toplam CNG kullanımının 0,098 Sm³, boru gazı kullanımının 47,221 Sm³ ve LNG kullanımının 0,016 Sm³ olduğu görüldü. Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım AŞ bünyesindeki toplam abone sayısı 173 bin 314 olarak kaydedilirken, Van’daki serbest tüketici abone sayısının ise 9 bin 78 olduğu rapora yansıdı.

Dağıtım şirketlerinin bölgesel LNG-CNG faaliyetlerine ilişkin verilere göre, Van’daki CNG alımı 0,70 Sm³ olarak kaydedildi. Raporda, Van’daki diğer doğal gaz faaliyetlerine ilişkin herhangi bir veriye ise yer verilmedi.