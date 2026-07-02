Bölge genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası haline gelen Van Gölü sahilleri renkli görüntülere sahne oluyor. Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'ndeki gençler de sıcaktan korunmak için alternatif bir yöntem seçti. Bunaltıcı sıcaklardan kaçan gençler, atlara binerek suya girdi ve gölün içinde tur attı.

Atların göldeki serinleme anları görsel bir şölen oluşturdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan ve atlarla beraber göl içinde güzel bir görüntü oluştuğunu belirten Ercan Nili, "Hava sıcaklıkları bölgede oldukça yükseldi, biz de serinlemek için Van Gölü sahiline gelmiştik.

O sırada orada bulunan atları gördük ve gençlerin atlara binerek göle girdiğini fark ettik. Onlarla beraber gölün içinde yüzmek, gezmek çok farklı bir atmosfer oluşturdu. Gölün içinde atlarla beraber gerçekten çok güzel ve estetik bir görüntü ortaya çıkardı, ben de bu keyifli anları cep telefonumla kaydetmek istedim" dedi.