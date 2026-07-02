Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, kaçak hafriyat dökümleri ve beton mikserlerinden yollara dökülen beton atıklarının tespit edilerek kayıt altına alındığı vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; saha çalışmalarında İpekyolu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi Bostaniçi yolu kenarı ile Yalı Mahallesi'nde bulunan Özel Akdamar Rehabilitasyon Merkezi karşısında izinsiz beton atığı dökülerek çevrenin kirletildiği belirlendi. Tespit edilen ihlallerle ilgili sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.

Denetimlerin devamında ise Yalı Mahallesi İskele Caddesi Sümbül Sokak ile Selimbey Mahallesi Melen Caddesi üzerinde seyir halindeki beton mikserlerinden yola beton döküldüğünün tespit edildiği, çevre kirliliğine neden olan araçlar ve sorumluları hakkında cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Kaçak hafriyat dökümlerine yönelik kontrollerde de Hacı Mehmet, Yenicami, Süphan, Kevenli ve Şafak mahallelerinde izinsiz döküm yapıldığının belirlendiği, ilgili kişi ve işletmelere yürürlükteki mevzuat kapsamında yaptırım uygulandığı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi.