Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi civarında bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen genç kadın, otelin 3. katından kendini boşluğa bıraktı. Kadın, otelin girişinde bulunan çıkma kısmına düşerek ağır yaralandı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayın intihar girişimiyle ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeni yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanacak.