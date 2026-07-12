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Daha sonra yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni öğrenilemeyen kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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