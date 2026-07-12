Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde bulunan Zeve Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni öğrenilemeyen kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.
Daha sonra yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Necat Teyfun