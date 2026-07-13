Van'ın Tuşba ilçesinde Koç İlköğretim Okulu karşısındaki çöp konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, çevredeki araç ve yapılara sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri, yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yaptı.