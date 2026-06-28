Van'ın Edremit ilçesinde faaliyet gösteren bir otomobil bayisinin garajında gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangında garajda bulunan araçlar zarar görürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, garajda bulunan araçlarda ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.