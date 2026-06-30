Edinilen bilgilere göre ilk yangın, sabah saatlerinde Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İkinci yangın ise öğle saatlerinde yine Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesi'nde bulunan TEİAŞ trafosunun bulunduğu alanda meydana geldi. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre üçüncü yangın ise Edremit ilçesinde meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında Yeni TOKİ 9. Etap yanında bulunan otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yaşanan 3 ayrı yangında ekipler söndürme çalışması gerçekleştirildi. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.