Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, üreme döneminde göle dökülen tatlı akarsulara göç ediyor. Su sıcaklığının yaklaşık 13 dereceye ulaşmasıyla başlayan göç yolculuğunda balıklar, suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını bırakacakları noktalara ulaşıyor. Karşılarına çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan Van Balığı, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 90 gün süren üreme döneminde Vanlı balıkçılar avcılığa ara verirken, inci kefali göçü bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor. Av yasağı süresince kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili kurumlar denetimlerini sürdürüyor.

15 TEMMUZ'DA "VİRA BİSMİLLAH" DİYECEKLER

15 Temmuz itibarıyla sona erecek av yasağının ardından balıkçılar yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden ağlarını Van Gölü'ne atarak “Vira Bismillah” diyecek.

“BU SENE MEMNUNUZ”

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, bu yıl inci kefali göçünün verimli geçtiğini belirterek, yağışların ve akarsulardaki su debisinin balığın üremesine olumlu katkı sağladığını söyledi.

“BU YIL ÇOK DAHA İYİ BİR TABLO GÖRÜYORUZ”

Av yasağının bitimine kısa süre kaldığını belirten Müdür Şişman, “2,5 aylık bir süreci geride bıraktık. Artık son günlere geldik. Bu sene birçok noktada arkadaşlarımızla kontrollerimizi yaptık. Yağışların iyi gitmesi ve su debisinin yüksek olması ciddi anlamda olumlu katkı sağladı. Geçen yıl da yumurtlama alanlarını kontrol etmiştim ancak bu yıl çok daha iyi bir tablo görüyoruz. Yumurtlama döneminin ardından balıklar kısa sürede yeniden göle dönmeye başlıyor. Bu yıl memnunuz, çok şükür.” dedi.

“BALIK GÖÇÜ GECİKMELİ BAŞLADI”

Göçün bu yıl geçen yıllara göre biraz daha geç başladığını ifade eden Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, bunun iklim koşullarından kaynaklandığını belirterek, “Bu yıl balık göçü biraz geç başladı. Geçtiğimiz yıllara göre havalar daha soğuk geçti ve yağışlar uzun süre devam etti. Akarsulardaki su sıcaklığı 9-10 derecenin üzerine çıktığında balıkların hareketi başlıyor. Bu nedenle göç bu yıl biraz gecikmeli başladı.” ifadelerini kullandı.