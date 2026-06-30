Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkanı Çetin Demirhan, Van turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirhan, özellikle bayram dönemlerinde dahi otellerde beklenen doluluk oranlarının yakalanamadığını ifade ederek, kent turizminin mevcut durumda zor bir sezon geçirdiğini belirtti.

Demirhan, Van turizminin büyük ölçüde İran pazarına bağımlı olduğunu, komşu ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarının ise yetersiz kaldığını dile getirdi. Ermenistan, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelere yönelik fuar ve tanıtım faaliyetlerinin önemine değinen Demirhan, kentin turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

“UÇAK SEFERLERİ YETERSİZ, BİLETLER PAHALI”

Uçak seferlerinin yetersizliği ve bilet fiyatlarının yüksekliğinin hem yerli hem yabancı turistlerin Van’ı tercih etmesini zorlaştırdığını belirten Demirhan, “Van’ın turizmde en büyük sorunlarından biri tanıtım ve markalaşma eksikliğidir. Maalesef biz turizmde neredeyse tamamen İran’a bağımlı bir yapı kurmuş durumdayız. Komşu ülkelerle, yani Ermenistan, Azerbaycan, Irak gibi ülkelerle ilgili herhangi bir ciddi tanıtım çalışması ya da turist çekmeye yönelik bir girişim yapılmış değil. Fuarlar, yurt dışı tanıtım organizasyonları ve acente çalışmaları konusunda da yeterli bir faaliyet göremiyoruz. Van’ın sahip olduğu doğal ve turistik değerler de yeterince değerlendirilemiyor. Mesela şehrin serin iklimi, doğası ve alternatif turizm potansiyeli doğru şekilde pazarlanabilmiş değil. Bir şehir kendi markasını oluşturamadığı sürece turizmde kalıcı bir başarı elde etmesi mümkün değil, bizde de bu eksikliği net şekilde yaşıyoruz.” dedi.

Demirhan, uçak sefer sayılarının yetersiz olduğuna da işaret ederek, bilet fiyatlarının yüksekliğine vurgu yaptı.

“GÜÇLÜ BİR TURİZM MARKASI OLUŞTURAMADIK”

Tanıtım ve markalaşma eksikliğinin Van’ın görünürlüğünü olumsuz etkilediğini belirten Demirhan, Van’ın sahip olduğu doğal ve turistik değerlerin yeterince pazarlanamadığını ifade ederek, şehrin güçlü bir turizm markası oluşturamadığını kaydetti.

Kurumlar arası iş birliğinin yetersiz olduğuna da değinen VANOTED Başkanı Çetin Demirhan, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve ticaret odası arasında ortak bir çalışma kültürü oluşmadığını, bu durumun turizm çalışmalarına olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Demirhan, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı;

“En büyük sıkıntılardan biri de kurumlar arası iş birliği eksikliği. Turizmle ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve ticaret odası arasında ortak bir çalışma kültürü oluşturulamamış durumda. Herkes kendi başına hareket ediyor, bir araya gelinmiyor, hatta siyasi farklılıklar bile şehir meselelerinin önüne geçiyor. Oysa başka şehirlerde, örneğin Diyarbakır’da olduğu gibi, şehir söz konusu olduğunda herkes aynı masada buluşabiliyor. Bizde bu yapı olmadığı için yapılan her çalışma yarım kalıyor ve etkili sonuç alınamıyor.”