Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Van’da ise aynı dönemde ihracat yüzde 8,84 artış gösterirken, ithalat ise yüzde 28,27 oranında azaldı.

Genel ticaret sistemine göre Türkiye genelinde ihracat 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 153 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşti.

VAN’IN DIŞ TİCARET VERİLERİ;

2026 yılı Mayıs ayında Van’ın toplam ihracat rakamı 1 milyon 606 bin 16 dolar olurken, aynı dönemde ithalat 2 milyon 872 bin 250 dolar olarak kaydedildi. Buna göre Van’da dış ticaret açığı 1 milyon 266 bin 234 dolar oldu.

Geçtiğimiz 2025 yılı Mayıs ayında ise Van’ın ihracat rakamı 1 milyon 475 bin 591 dolar olurken, ithalat 4 milyon 3 bin 872 dolar olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde Van’ın dış ticaret açığı 2 milyon 528 bin 281 dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Van’da dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 262 bin 47 dolar azalırken, bu düşüş ise yüzde 49,9 oranında gerçekleşti.

Van’da 2026 yılı Nisan ayında toplam ihracat 1 milyon 936 bin 557 dolar, aynı dönemde ithalat ise 4 milyon 594 bin 63 dolar olarak kaydedildi. 2026 yılı Mayıs ayı verileriyle karşılaştırıldığında ihracatta düşüş yaşandı. İhracat Nisan ayındaki 1 milyon 936 bin 557 dolardan Mayıs ayında 1 milyon 606 bin 16 dolara geriledi. Bu, 330 bin 541 dolarlık ve yaklaşık yüzde 17,1’lik bir azalışa karşılık geldi.

2026 Nisan ayında 4 milyon 594 bin 63 dolar olan ithalat, Mayıs ayında 2 milyon 872 bin 250 dolara geriledi. Böylece ithalat 1 milyon 721 bin 813 dolar azaldı ve yaklaşık yüzde 37,5 oranında düşüş kaydedildi.

Açıklanan bu verilere göre Van’da toplam dış ticaret açığı Nisan ayında 2 milyon 657 bin 506 dolar olurken, Mayıs ayında 1 milyon 266 bin 234 dolara geriledi. Dış ticaret açığındaki düşüş yaklaşık yüzde 52,4 olarak hesaplandı.