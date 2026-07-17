Akaryakıt fiyatlarında tabela değişmeye devam ediyor.

ABD-İran arasında yeniden başlayan çatışmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmaya başladı.

Akaryakıt fiyatlarındaki iniş-çıkış, araç sahipleri tarafından da yakından takip ediliyor.

BRENT PETROL YÜKSELDİ

Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,83 artarak varil başına 84,93 dolara yükselirken ABD Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri ise yüzde 1,03 artarak varil başına 79,76 dolara çıktı ve önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ

Bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı.

NE KADAR ZAM GELDİ

Motorine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam pompaya yansıdı.

76 LİRAYA DAYANDI

Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 TL'ye yaklaştı.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.