Ticaret Bakanlığı, haziran ayında dahilde işleme rejimi kapsamında düzenlenen izin belgelerine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 608 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

İPTAL EDİLEN İZİN BELGELERİ

Firma talebine istinaden 19 ve resen 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.