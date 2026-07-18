AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"nden derlediği bilgiye göre, 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi, iller arasında göç etti.

Eğitim, hane fertlerine bağımlı göç, medeni durum değişikliği ve daha iyi konut gibi gerekçeler, şehir değişimlerinde temel sebepler oldu. Ancak bunlarla birlikte öğretmen, doktor, memur gibi binlerce çalışanın tayin dönemleri, iş değişiklikleri ve yeni iş bulmak gibi nedenlerle geçen yıl iç göç gerçekleştirenlerin sayısı da 500 bine yaklaştı.

5 kişiden biri iş gerekçesiyle taşındı

Verilere göre, geçen yıl 488 bin 643 kişi "tayin/iş değişikliği", "işe başlamak/iş bulmak" sebepleriyle şehir değiştirirken, söz konusu değer 2024'te 502 bin 2 kişi olarak hesaplanmıştı.

Böylece, 2025 yılında iç göç gerçekleştiren her 5 kişiden biri, iş gerekçesiyle farklı bir şehre taşındı.

Ayrıca, geçen yıl iş için göç eden yaklaşık 490 bin kişinin 315 bin 87'sini erkekler, 173 bin 556'sını kadınlar oluşturdu.

İş için yollar İstanbul'a düştü

Vatandaşların iş için en çok göç ettiği şehir, İstanbul olarak belirlendi.

Megakente, geçen yıl iş için taşınanların sayısı 72 bin 141 olurken, başkent Ankara için aynı değer 41 bin 313 oldu. İzmir'e göç edenlerin sayısı ise 24 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

Ardahan, 819 ile iş nedeniyle en az göç alan il oldu. Bayburt 867, Gümüşhane ise 967 ile iş gerekçesiyle binden az göç alan diğer iller olarak sıralandı.