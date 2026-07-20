Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor.

Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Akaryakıt fiyatlarında temmuz ayı boyunca devam eden artışlara bir yenisi daha ekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda litre başına 1 lira 12 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Nihai fiyat değişikliğinin sektörün günlük fiyatlandırma sürecinin ardından kesinleşeceği belirtildi.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Beklenen artışın 21 Temmuz Salı günü saat 00.01’den itibaren geçerli olması ve doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Motorine gelecek bu zammın ardından benzinde de fiyat artışı bekleniyor.

MOTORİNE GÜNLER İÇİNDE İKİNCİ BÜYÜK ZAM

Motorinin litre fiyatına 17 Temmuz’dan itibaren yaklaşık 3 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

TEMMUZ AYINDA MOTORİNE 8 LİRAYI AŞAN ARTIŞ

Dağıtım şirketleri, istasyonlar ve kentler arasındaki fiyat farklılıkları nedeniyle rakamlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Temmuz ayının başından bu yana motorine vergi, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlerin etkisiyle peş peşe zamlar geldi.

Ayın başında bazı bölgelerde 66,64 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatı, 17 Temmuz itibarıyla 75,18 TL’ye kadar yükseldi.

Böylece yalnızca 17 günlük dönemde artış 8 lira 54 kuruşa ulaştı.

Beklenen son zammın uygulanmasıyla motorin fiyatları birçok kentte 75 liranın üzerine çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ile dolar kurundaki değişimler temel alınıyor.

Rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor, oluşan tutar üzerinden de KDV hesaplanıyor.

Dağıtım şirketlerinin ve bayilerin uyguladığı marjlar nedeniyle nihai pompa fiyatı illere ve istasyonlara göre farklılık gösterebiliyor.