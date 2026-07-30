Teknik Direktör Murat Yıldırım yönetiminde Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Van ekibi hem yabancı hem de yerli futbolcularla kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen temsilcimizin, önümüzdeki günlerde de transfer çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

6 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Bir yandan Erzurum kampındaki hazırlıklarını sürdüren, diğer yandan ise transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-siyahlı ekip, şu ana kadar 3'ü yabancı, 3'ü yerli olmak üzere toplam 6 ismi kadrosuna kattı.

Vanspor FK, yeni sezon öncesinde Ozan Can Kökçü, Özkan Yiğiter, Molik Jesse Khan, Richairo Juliano Zivkovic ve Jurgen Bardhi ile sözleşme imzalarken, geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Özcan'ın da sözleşmesini yeniledi.

Kırmızı-siyahlı Van ekibinin, teknik heyetin raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere yerli ve yabancı futbolcu transferlerini sürdürmesi bekleniyor.

KAMP 3 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Vanspor, 5 Temmuz'da kampa başladı. Yaklaşık iki hafta süren ilk etap çalışmaları 18 Temmuz'da tamamlanırken, ikinci etap kamp programı ise 21 Temmuz'da başladı.

Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan Erzurum kampının 3 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından kırmızı-siyahlı ekip Kayserispor maçı öncesi son provalarını yapacak ve zorlu randevu saatini bekleyecek.