Peru'da Nazca Çizgileri'ni havadan görmek için düzenlenen tur uçuşunu yapan uçağın düşmesi sonucu 11 yolcu ile 2 mürettebatın bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti.
Peru Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan uçağın Nazca kırsalına düştüğünü açıkladı. Kazada kurtulan olmadığını söyleyen Andrade, “Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. 4 kişinin cansız bedenine ulaştık” dedi.
Andrade, turistlerin Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşuna katıldığını belirterek, kazanın nedeninin belirlenmesi için Sivil Havacılık Kurumu tarafından inceleme başlatıldığını aktardı.