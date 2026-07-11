Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına işaret ederek, "İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTI 31 TEMMUZ’A KADAR ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu ayrıca, 19 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz arasında geçerli olduğunu belirterek vatandaşların bu süre boyunca Halkalı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.