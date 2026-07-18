CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Van'ın Muradiye Şelalesi'nde incelemelerde bulundu. Şelalenin turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rızvanoğlu, çevre düzenlemesinin estetik ve bütüncül bir anlayışla yapılması gerektiğini söyledi.

Vanlı CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Muradiye Şelalesi'nde yaptığı açıklamada, şelalenin daha fazla ziyaretçi çekebilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. İlgili kurumlara çağrıda bulunan Rızvanoğlu, alanın doğayla uyumlu projelerle düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Muradiye Şelalesi'nin Türkiye'nin önemli doğal alanlarından biri olduğunu söyleyen Rızvanoğlu, şelalenin hak ettiği şekilde değerlendirilmediğini belirterek, bu konuda yetkililerin özel bir çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

“EKONOMİK OLARAK BU ŞELALE 100 FABRİKAYA BEDEL”

Çevre düzenlemesinin estetik bir anlayışla yapılmasını isteyen Rızvanoğlu, “Van'da böyle dünya güzeli bir şelale var. Muradiye şelalesi, Türkiye'nin Niagara'sı olabilir ve milyonlarca insan burayı ziyaret edebilir. Yani ekonomik olarak bu şelale 100 fabrikaya bedel. Tabi kullanmasını bilene... Ama olmuyor. Bu konuda siz yetkililerimiz; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Van Valisi Ozan Balcı’nın özel bir çaba sarf etmesi lazım. Sofistike ve estetik bir çevre düzenlemesi lazım. Zevksizce, bilgisizce oraya buraya fayans döşeyip, beton dökerek değil yani. Dünyaca ünlü park mimarlarının eline teslim edilmeli burası.” dedi.

“BÜTÜNCÜL PROJELERE İZİN VERİLMELİ SADECE”

Alanın gelişigüzel yapılaşmaya açılmaması gerektiğini belirten Rızvanoğlu, “Her aklına esen, sağda solda tesis açamamalı. Buranın doğa mimarisine zenginlik katacak, incelikle düşünülmüş bütüncül projelere izin verilmeli sadece. Hödük yapılarla bizi şelalenin bu halini bile arar hale getirmeyin. Mesela işe: o yukarıda yer alan ve gözü yoran beton kanaldan başlayabilirsiniz. O kanalı kışın da yeşil kalacak bitkilerle, estetik biçimde kamufle edebilirsiniz. İş yapmaya ve güzel izler bırakmaya heves etmek her şeyi güzelleştirir. Hükümetin her türlü imkanı var. Laf değil iş üretelim.” ifadelerini kullanarak ilgili kurumlara çağrıda bulundu.