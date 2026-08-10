Edinilen bilgilere göre kaza, Tuşba ilçesi Erciş yolu üzeri Canik mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre araç içerisinde bulunan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.