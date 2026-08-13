Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"100 milyon kez doğa kazandı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemimiz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Şu ana kadar 100 milyon ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız."

Kurum, paylaşımında, DOA sistemine ilişkin verilerin yer aldığı infografiğe de yer verdi.

Buna göre, toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145'ini PET şişeler, 17 milyon 43 bin 567'sini alüminyum içecek kutuları, 16 milyon 993 bin 273'ünü ise cam şişeler oluşturdu. En fazla ambalajın toplandığı 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu.