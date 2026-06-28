İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Moğolistan Devlet Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünde görevli akademisyenler tarafından, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1260'lı yıllarda Moğol İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettiği yazlık saray ve yerleşim yerini ortaya çıkarmak için başlatılan arkeolojik kazılar devam ediyor.

Çaldıran Ovası’nda önemli tarihi kalıntıları ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan arkeolojik kazılür sürüyor. Bölgede yapılan yüzey araştırmaları ve ardından başlayan kazılarda elde edilen bulguların Van için önemli bir değer taşıdığı, bölgenin tarihsel kimliğini güçlendireceği belirtiliyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde, İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han dönemine ait olduğu düşünülen yazlık saray ve yerleşim yerini ortaya çıkarmaya yönelik arkeolojik kazılar devam ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Moğolistan Devlet Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü’nden akademisyenlerin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, bölgede geçmiş yıllarda yapılan yüzey araştırmalarında önemli kalıntılara rastlanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle başlatılan kazılarda, örneklerine yalnızca Moğolistan’da rastlandığı belirtilen figürlü çatı kiremitleri ve çok sayıda seramik parçası da ortaya çıkarılmıştı.

“ÖNEMLİ BULGULARA RASTLANMIŞTI”

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, bu tür bulguların Anadolu’daki İlhanlı varlığını ve kültürel etkilerini anlamak açısından önemli olduğunu belirterek, Çaldıran Ovası’nda ortaya çıkarılan bu kalıntıların, dönem mimarisi ve yerleşim düzenine dair yeni bilgiler sunabileceğini ifade etti.

Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte bölgenin tarihsel öneminin daha da netleşeceğini kaydeden Taşağıl, “Van’ın Çaldıran ilçesinde, 1260’lı yıllarda İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han tarafından inşa edildiği düşünülen yazlık saray ve yerleşim yerini ortaya çıkarmaya yönelik arkeolojik kazılar geçtiğimiz aylarda başladı. Daha önce yapılan yüzey araştırmalarında da bu bölgede önemli bulgulara rastlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle başlatılan kazılarda, örnekleri yalnızca Moğolistan’da görülen figürlü çatı kiremitleri ve çok sayıda seramik parçası da ortaya çıkarıldı.” dedi.

“BU TÜR KEŞİFLERİN VAN AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR DEĞERİ VAR”

Ayrıca bu tür arkeolojik keşiflerin Van için önemli bir değer taşıdığını belirten Taşağıl, hem Van’ın tarihsel kimliğinin güçleneceğini hem de doğru tanıtım yapıldığında turizm açısından önemli bir potansiyel oluşturacağını ifade ederek şunları söyledi;

“Bölgede çalışmalarını sürdüren ekip, uzun soluklu kazılarla Hülagü Han dönemine ait olduğu düşünülen yazlık saray ve yerleşim yeri kalıntılarını gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Bu buluntular, İlhanlı döneminin Anadolu’daki izlerini anlamak açısından önemli bir arkeolojik veri niteliği taşıyor. Bu tür keşiflerin Van açısından da önemli bir değeri var. Hem tarihsel mirasın ortaya çıkarılması hem de bölgenin kültürel zenginliğinin görünür hale gelmesi açısından katkı sunuyor. Ayrıca bu çalışmaların doğru şekilde tanıtılmasıyla birlikte Van’ın turizm potansiyeline de olumlu yansımaları olacağını düşünüyorum. Van’ın sadece bölgesel değil, uluslararası ölçekte de daha fazla ilgi görmesine katkı sağlayabilir.”