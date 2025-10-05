Bu yıl da yurdun dört bir yanından gelen LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri, Anıtkabir'e akın etti. Törene, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukları, iyileşmiş gençleri, aile komiteleri, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 100 bine yakın kişi katıldı. LÖSEV'liler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

‘YÜZDE 100 TEDAVİ BAŞARISINI YAKALAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ’

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"LÖSEV ailesi olarak bir kez daha sizin huzurunuza geldik kendi adımıza huzurlu ve mutluyuz. Geçen sene size itafen yazdığımız, söylediğimiz gerçekleri dikkate almadılar. Huzurunuza başımız dik çıkamadık, üzgünüz. Siz yüz yıl sonrasını gören ve uyaran dünyadaki tek lidersiniz. İnanıyoruz ki uyuyan Türk gençliği uyanacak ve harekete geçecektir. Sevgi iyilik ve umut dolu mücadelemizde muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türküm diyene."