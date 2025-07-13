Özellikle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların ve emeklilerin uğrak noktası olan Bit Pazarı, hem uygun fiyatlı ürünleriyle hem de nostaljik atmosferiyle dikkat çekiyor.

Kent merkezinde yer alan ve aynı zamanda köylü pazarı olarak da bilinen alanda kurulan Bit Pazarı, her yaştan vatandaşa hitap eden ürün yelpazesiyle öne çıkıyor.

Pazarda mevsim şartlarına göre ürün çeşitliliği değişkenlik gösteriyor. Yaz aylarında pantolon, tişört, ceket, yelek ve şalvar gibi ürünler rağbet görürken; kış aylarında ise mont, kazak ve hırka gibi kalın giysilere talep artıyor.

ESNAF MUTLU, “ESKİCİLERDEN ALIP SATIYORUZ”

35 yıldır Bit Pazarı’nda ikinci el kıyafet satan esnaf Sıdık Mutlu, “Pazara gelen insanlar genellikle ekonomik zorluk yaşayan kişiler oluyor. Mahallelerden ürün toplayan eskici arkadaşlarımız var, onlardan kıyafetleri satın alıp burada satışa sunuyoruz.” dedi.

Bazı ürünlerin etiketlerinin dahi açılmadığını belirten Mutlu, “Bazen evlerde hiç kullanılmamış, etiketli ürünler geliyor. Kimi vatandaşlar kıyafet bulmakta zorlanırken, bazıları yıllarca kullanmadığı ürünleri dolapta saklıyor. Biz de bu ürünleri uygun fiyata ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.” sözlerine yer verdi.

“KAZANCIMIZ AZ AMA MECBUR DEVAM EDİYORUZ”

Mutlu, konuşmasının devamında, “Kazancımız çok az ama mecburen işi sürdürüyoruz. Vatandaşlar mağazalardaki yüksek fiyatlar nedeniyle burayı tercih ediyor. Uygun kıyafet bulduklarında alıyorlar ama fiyatlar düşük olmasına rağmen pazarlık yapanlar da oluyor. Bazen yoğunluk yaşanıyor ama genel olarak işlerimiz zor.” ifadelerini kullandı.

ESNAF MERCAN, “ZOR ŞARTLARDA AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

2009 yılından bu yana Bit Pazarı’nda çalışan bir diğer esnaf Aydın Mercan ise ekonomik krizin etkilerini doğrudan hissettiklerini söyledi.

Mercan, “Zor imkanlarla çalışıyoruz. Yeri geliyor, hiç satış yapamadan günü kapatıyoruz. İnsanlar artık markalı ürünlerden çok, pazarlarda ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Dini bayramlarda bir nebze yoğunluk yaşandığını dile getiren Mercan, “Diğer zamanlarda pazar daha sakin geçiyor. Her yaş grubuna uygun kıyafetlerimiz var.” dedi.