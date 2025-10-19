Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, Gazze'de yeni bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, Gazze'nin kuzeyinde çevre temizliği, yol açma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Böylece bölgedeki iyileştirme sürecine de hız kazandırıldı.

Bölge halkının yaşam alanlarının yeniden kullanılır hale getirilmesi hedeflenen çalışmalarla enkazla kaplanan cadde ve sokakların yeniden ulaşıma açılması için ağır iş makineleri sahada aktif görev alıyor.

Gazze'de gıda, barınma, hijyen, psikososyal destek ve sağlık gibi birçok alanda faaliyet yürüten vakıf, çevre temizliği çalışmalarıyla da Gazze'ye destek olmaya devam edecek.