Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Van’da “Kürt Meselesine İnsani Çözüm” temasıyla bir çalıştay düzenleyecek.

Üç oturumda gerçekleştirilecek olan çalıştaya milletvekilleri, hukukçular, yazarlar ve öğretim üyeleri gibi farklı alanlardan isimler katılacak.

Birinci oturumda “Kürt meselesi bağlamında Kürt uleması ve medrese geleneği”, ikinci oturumda “Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde Kürtler ve dil politikaları” konuları ele alınacak.

Üçüncü ve son oturumda ise “Sürecin bölgesel ve toplumsal yansımaları” tartışılacak.

25 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan çalıştay, Edremit Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak olan çalıştay, üçüncü oturumun tamamlanmasının ardından okunacak olan sonuç bildirgesiyle sona erecek.