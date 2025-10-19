Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk etti. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken, müsabakadan çok tribünlerdeki anlamlı mesajlar dikkat çekti.

Tüm stat Rojin Kabaiş için sessiz kaldı

Maç öncesinde her iki takımın taraftarları, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir duruş sergiledi. Tribünlerde bulunan binlerce kişi, 1 dakika boyunca sessiz kalarak Rojin Kabaiş’e destek verdi. Stadyumda “Rojin’e adalet” sloganları yükselirken, bu anlar duygusal anlara sahne oldu.

Pendikspor taraftarlarından anlamlı pankart

Deplasman tribününde yer alan Pendik Magnifico Taraftar Grubu, karşılaşma öncesi “Rojin Kabaiş’e Adalet” yazılı pankart açtı. Taraftarlar, genç üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili sürecin aydınlatılması ve faillerin yakalanması için adalet çağrısında bulundu.