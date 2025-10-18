İmaj Altyapı Van Spor FK, Atatürk Şehir Stadyumunda Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk etti. Vanspor’un Jefferson’la penaltı kaçırdığı maç 1 – 1 berabere sonuçlandı.

İlk devreye iki takım da kontrollü başladı. İlerleyen dakikalarda taraftarı karşısında baskı kuran kırmızı-siyahlı temsilcimiz, etkili ataklar yakalayarak öne geçmeye çalıştı.

Baskıyı arttıran Van ekibi dakikalar 37'yi gösterdiğinde 19 numaralı Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede temsilcimiz 2. golü bulmak için fırsat kovaladı. Ancak bunu başaramadı.

Kırmızı-siyahlı temsilcimiz 78. dakikada Bekir Can Kara ile penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Jefferson Nogueıra Junıo penaltıyı kaçırdı ve Van ekibi için önemli fırsat değerlendirilememiş oldu.

Maçın 85. dakikasında etkili gelen rakip Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’de Yiğit Fidan’ın bulduğu şık golle skora 1 – 1 eşitlik geldi.

Konuk ekipte Denic 88. Dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım da beraberliğe razı oldu.