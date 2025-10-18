Kulübün gelir-gider tablosunu kamuoyuyla paylaşan Temel, Van Spor’un halkın takımı olduğunu belirterek, yönetim olarak şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı. Temel, hedeflerinin de Süper Lig olduğunu söyledi.

“ŞEFFAF OLACAĞIZ, HALKIN TAKIMI OLACAĞIZ”

Göreve geldikleri günden bu yana her zaman açık ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getiren Başkan Erol Temel, “Biz geldiğimiz günden beri hep şunu söyledik; şeffaf olacağız, halkın takımı olacağız, bu halka hesap verebilir bir kulüp olacağız. Çok şükür ki geldiğimiz günden beri bunu yapıyoruz. Sürekli basının karşısına çıkıp neler yaptığımızı, gelir-gider tablolarımızı paylaşacağız dedik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.

“ESKİ YÖNETİMİMİZ DEVAM EDİYOR”

Yönetim kuruluna yeni isimlerin dahil edildiğini belirten Temel, “Geçen hafta birkaç arkadaşımızı yönetime aldık. Eski yönetimimiz komple devam ediyor, herhangi bir yol ayrımımız yok. Tüm arkadaşlarımız birbirinden kıymetli insanlar. Herkesin amacı Van Spor’u daha ileriye taşımak. Elini değil, gövdesini taşın altına koyan bu arkadaşlarıma hem maddi hem manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Van Spor’umuza, şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

“ALTYAPIMIZ GÜÇLENİYOR, MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ”

Temel, sadece A takım düzeyinde değil, kulübün kalıcı bir gelecek inşa etmesi için de çaba gösterdiklerini vurgulayarak, “Biz Van Spor olarak yalnızca bir takımı yönetmek için değil, bu takımın geleceği için çalışıyoruz. Altyapımızı güçlendiriyoruz ve bunun meyvelerini toplamaya başladık. Altyapıdan sorumlu yönetimime teşekkür ediyorum. Bu sene gerçekten muazzam işler yapıyorlar.” diye konuştu.

235 MİLYON TL HARCANDI

Kulübün mali tablosunu da açıklayan Başkan Temel, “1. Lig’e çıktığımız günden bu yana yaklaşık 235 milyon TL harcadık. Bunun 99 milyonu sponsorluk gelirlerinden, 5 buçuk milyonu yönetim kurulundan, 2 milyon 700 bin TL’Si TFF’den, 3 milyon 200 bin bilet gelirlerinden, 8 milyonu bağışlardan, 8 milyonu bonservis gelirlerinden, 600 bini store mağazamızdan geldi. Geriye kalan 106 milyon TL’yi bu kardeşiniz tek başına karşıladı.” ifadelerini kullandı

“BU MEMLEKETİN TAKIMIYIZ, HEDEF SÜPER LİG”

Van Spor’un kimsenin değil, Van halkının takımı olduğunu vurgulayan Erol Temel, “Bizim bir amacımız var; Bu memlekete hizmet etmek, gençlerine sahip çıkmak. Biz bu halkın takımıyız, hiç kimsenin değil. Kişisel meselemiz yok, tek derdimiz Van Spor’un başarısı. Geçen sene 1. Lig parolasıyla çıktık, bu sene hedefimiz Süper Lig. Bu takım neden bir üst lige çıkmasın? Van Spor yıllarca Süper Lig’de oynadı. Biz bu yönetimle el ele verip yolumuza bakacağız. Devre arasında da teknik heyetimizle birlikte takımı güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.” dedi.

BASINA TEŞEKKÜR: “BİRLİK OLURSAK BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK”

Van basınına desteklerinden dolayı teşekkür eden Temel, “Basınımız her zaman yanımızda oldu. Eksiklerimizi eleştirdiler, biz de o eleştirilerden ders çıkardık. Artık Van Spor’u daha da gündemde tutmak sizlerin elinde. Birlik ve beraberlik içinde olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok.” diye kaydetti.

“SPOR KARDEŞLİKTİR, DÜŞMANLIK DEĞİL”

Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Temel, “Bizim hiçbir takımımız düşmanımız değildir. Elazığ da, Amed de, Pendik de, Erzurum da, Sarıyer de, Serik de bizim kardeşimizdir. Hep birlikte aynı heyecanla bu dostluğu sürdüreceğiz.” dedi.