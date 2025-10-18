Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Tansu Utku, Komiser Teğmen Sagal Abdinur, Türkiye ile Somali polisleri arasında irtibat görevlisi Binbaşı Mahad Hassan Abdi ve Polis Karakolu Komutanı Başkomiser Abdullahi Mohamed Olow, AA muhabirine, çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Utku, Müşavirliğin ülkede 2018 yılından beri faaliyet gösterdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının kapasite artırma çalışmalarının odak noktasının Somali polis gücünün yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Utku, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı kolluk teşkilatlarının yıllar içerisinde elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübenin dost ve müttefik ülkelerin kolluk teşkilatlarına aktarılması, küresel ve bölgesel ölçekte güvenliğe önemli katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Somali ile kader birliği vurgusu

Somali'de 1991'de merkezi hükümetin devrilmesinden sonra ülkenin uzun süre maruz kaldığı iç savaş ve merkezi otorite boşluğuyla Somali polis gücünün de etkinliğini yitirdiğini anlatan Utku, "Ülkemiz, kader birliği yaptığı Somali halkının ve Somali devletinin sürekli yanında olmuş, 2012 yılında federal hükümetin yeniden tesis edilmesiyle Somali polis gücünün yeniden yapılandırma sürecinde aktif bir rol almıştır." dedi.

İki ülke arasında imzalanan karşılıklı işbirliği ve güvenlik anlaşmaları kapsamında 2012'den itibaren kısa süreli kurslar başladığını belirten Utku, 2015'ten itibaren de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenci kabul etmeye başladıklarını dile getirdi.

Tansu Utku, "Onlarca polis memuru Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine dönüyor ve aktif ve kritik kadrolarda görev yapıyor." diye konuştu.

Utku, Somali Polis Özel Harekat Biriminin 2019'dan itibaren, özellikle taktik seviyede yüksek risk içeren ve özel eğitim gerektiren operasyon faaliyetlerini icra edecek yetkinliğe kavuştuğunu vurguladı.

Özel Harekat Birimine Somali dilinde "Haramcad" adı verildiğini ve bu kelimenin "çıta" anlamına geldiğini anlatan Utku, şöyle devam etti:

"Çıta sembolü hızı ve etkili müdahaleyi simgeliyor. Haramcad birimleri ismine yakışır şekilde 2019 yılından bu yana rehine kurtarma, bomba yüklü araçlara müdahale ve kritik tesis savunması gibi birçok aktif operasyonel görevde yer almış ve birçok başarıya imza atmıştır."

Adayları seçme sürecine değinen Utku, yerel paydaşlarla kurulan komisyon aracılığıyla, adayların fiziksel yeterlilikleri, eğitim süreçleri, adli sicil kayıtları ve sağlık raporlarını göz önüne alarak seçim faaliyetlerini icra ettiklerini söyledi.

Eğitimleri Somali Türk Görev Kuvveti Kışlası'nda icra ettiklerini dile getiren Utku, Somali Türk Görev Komutanlığı bünyesindeki eğitim alanları, atış alanları, spor alanları kullanılarak eğitimlerin yapıldığını bildirdi.

Utku, Temel Polis Özel Harekat eğitimi sırasında, adayların fiziki kondisyon sınırlarının zorlandığını, operasyon planlama ve icra etme yeteneğine kavuşturulduğunu, onlara taktik atış becerileri kazandırıldığını ifade etti.

Tansu Utku, verilen bu eğitimin ardından, adayların Somali polis gücü tarafından General Kaahiye Polis Akademisinde temel polislik eğitimine tabi tutulduğunu ve başarılı olanların görevlerine başladığını kaydetti.

"Disiplinli, vatansever, profesyonel bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor"

Utku, tüm bu eğitim sürecinin sonunda, her bir polis memurunun disiplinli, vatansever, profesyonel, hukukun üstünlüğüne, demokratik kurumlara ve insan haklarına saygı duyan, politik açıdan tarafsız duruş sergileyen bireyler olarak ülkelerine hizmet etmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

Somali'nin küresel iklim krizlerinden etkilenecek bir coğrafyada konumlandığına işaret eden Utku, kuraklık ve aşırı sel felaketi gibi çeşitli doğa olaylarının ülkenin belli kesimlerini etkisi altına aldığı durumlarda, AFAD koordinasyonunda insani yardım programlarının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Utku, Ekim 2024'te AFAD koordinesinde, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan ve temel olarak gıda malzemesi, hijyen, barınma ve kıyafet gibi kalemlerden oluşan yaklaşık 3 bin ton insani yardım malzemesinin Somali makamlarına teslim edildiğini söyledi.

Jandarma Albay Utku, Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı ile Somali Göç ve Vatandaşlık Ajansı ile ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında işbirliğinin de etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Türkiye'de aldığı eğitimlerle ülkesine hizmet etmek için döndü

Terörle Mücadele Birimi Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Komiser Teğmen Abdinur, 2021'de Türkiye'ye gittiğini ve Ankara'daki Polis Akademisinde yüksek lisans yaptığını dile getirdi.

Aldığı eğitimlerle hizmet etmek için ülkesine döndüğünü vurgulayan Abdinur, orada Türkçeyi de öğrendiğini kaydetti.

Abdinur, eğitimde radikalizm, şiddet, terörle mücadele derslerini aldıklarını anlatarak, "Türkiye'deki kardeşlere teşekkür etmek istiyorum verdiği fırsatlar için. Türkiye Cumhuriyeti insanlarına minnettarız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Somali polisleri arasında irtibat görevlisi Binbaşı Abdi ise Gölbaşı'ndaki Polis Akademisinden mezun olduğunu söyledi.

Türkiye'de yüksek lisansını tamamladıktan sonra ülkesine döndüğünü anımsatan Abdi, önce Özel Harekat Komutan Yardımcılığı görevini yaptığını, şimdi de irtibat görevlisi olarak çalıştığını anlattı.

Polis Karakolu Komutanı Başkomiser Olow da 2021 yılında eğitim için Türkiye'ye gittiğini ve Ankara'daki Polis Akademisinde Strateji Yönetimi Bölümü'ne girdiğini kaydetti.

Türk halkına teşekkür eden Olow, Türkiye'de aldığı eğitimden çok istifade ettiğini vurguladı.