İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk etti. 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası iki takımın teknik heyeti değerlendirmelerde bulundu.

HAKAN KUTLU, "KAÇAN PENALTI BİZİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ"

İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Kutlu, “Öncelikle üzgünüz. Çünkü çok iyi götürdüğümüz bir maçtı. Oyunun genelinde istediklerimizi yapan taraftık. Önceki maçlara oranla çok sayıda pozisyona girdik ama değerlendirme sıkıntısı yaşadık. 80. dakikada kazandığımız penaltıyı kaçırmamız takım üzerinde psikolojik etki yarattı. 1-1’lik bir sonuçla sahadan ayrılıyoruz. Bu da bizi üzdü.” dedi.

"SAHADA İSTEDİKLERİMİZİN ÇOĞUNU YAPTIK"

Rakibin güçlü bir ekip olduğunu belirten Kutlu, "Pendikspor ligin ikincisi ama oyun olarak baktığımızda sahada istediklerimizin çoğunu yaptık. Şanssız bir şekilde kaçırdığımız penaltı maçın kırılma anıydı. Rakibin de bir-iki pozisyonu vardı, birini gole çevirdiler. Pendikspor’u ve hakemi tebrik ediyorum. Hakem hakkında ön yargılar vardı ama sahada iyi bir maç yönetti.” ifadelerini kullandı.

“TARAFTAR ELEŞTİRİLERİ NORMALDİR”

Kutlu, maç sırasında gergin olduğu yönündeki yorumlara da değindi. Kutlu, "Her zamanki gibiydim. Taraftar eleştiri yapar, bu gayet normal. Maç 2-0 olsaydı aynı değişiklikler alkışlanacaktı. Skor eleştiriyi değiştiriyor ama taraftarlarımızla ilgili olumsuz bir şey söylemeyeceğim” diye kaydetti.

“SÜPER LİG HEDEFİ GERÇEKÇİ OLABİLİR”

Kulüp başkanının devre arası transfer açıklamalarıyla ilgili konuşan Hakan Kutlu, “Başkanımız Süper Lig hedefinden bahsetti. Eğer devre arasına kadar puan olarak iyi bir yerde girersek ve gerekli takviyeler yapılırsa neden olmasın? Vanspor’un geçmişinde başarılar var. Şu anda organizasyon olarak Süper Lig seviyesinde değiliz ama bu hedef her zaman olmalı.” dedi.