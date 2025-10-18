İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk, kulübün altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç ve donanımlı bir ekiple çalıştıklarını ifade eden Baştürk, bölgenin genç yeteneklerini üst seviyelere taşıma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Baştürk, şeffaf ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışıyla torpil veya ayrıcalığa izin verilmediğini vurgulayarak, bölgenin çocuklarının sorumluluğunu taşıdıklarını ve adil bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

“ADİEL BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİYORUZ”

Baştürk; “Van Spor altyapılarının genel koordinatörü olarak, sezon başında başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdiriyle bu göreve atanmış bulunmaktayım. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu’nda strateji ve planlama görevini yürütmekteyim. Federasyonda dört gün süren toplantılar sonucunda, Van Spor altyapıları için bir yıllık yol haritası hazırlayarak yönetim kurulumuzla istişare ettik ve çalışmalara başladık. Genç, dinamik, lisan bilen ve donanımlı bir ekiple altyapı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Altyapılar, Van Spor’un temel taşlarından biridir ve bölgemizdeki genç yeteneklerin üst seviyelere taşınmasında kritik bir rol oynar. Bu sorumluluğun bilinciyle, şeffaf, adil ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışı benimsedik. Hiçbir şekilde torpil veya ayrıcalık yapılmasına izin vermiyoruz; bu konuda başkanımız ve yönetim kurulumuz son derece hassas davranmaktadır. Göreve başlarken başkanımız, bölgenin çocuklarının sorumluluğunun bizde olduğunu söyledi. Bu bilinçle, hiçbir çocuğun vebalini almadan, adil bir şekilde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YETENEKLİ GENÇLERİ BÜNYEMİZE KATTIK”

22 Ağustos’ta Van ve çevre illerde gerçekleştirdiği bölgesel seçmelerle altyapısını güçlendirmeye çalışan Van Spor FK’nin, 10 gün süren seçme sürecinin ardından, ikinci etapta belirlenen oyuncularla takımlar oluşturulduğunu belirten Fahri Baştürk, “22 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz bölgesel seçmelerle Van ve çevre illerden yetenekli gençleri tespit ederek bünyemize kattık. On günlük seçme sürecinin ardından, ikinci etapta belirlenen oyuncularla takımlarımızı oluşturduk. Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği bu sezon U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde Akademi Ligi’ne katılıyoruz. Geçen sezon sadece U17 ve U19 gruplarında mücadele ederken, bu yıl beş kategoride yarışıyoruz.

Bu süreçte deplasman giderleri, konaklama, ulaşım, giyim ve okul izinleri gibi birçok zorluğun üstesinden geldik. Bu noktada, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başkanımız Erol Temel’e, yönetim kurulu üyelerimize, özellikle Abdürrahim Seven’e ve Gökhan Ataoğlu’na teşekkür ediyorum. Performans açısından, U19 takımımız bölgede namağlup lider konumda, en az gol yiyen ve en çok gol atan ekip olarak öne çıkıyor. U17, U16 ve U15 takımlarımız beş maçta dört galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sıralarda yer alıyor. İlk kez katıldığımız U14 kategorisinde ise puan eşitliğiyle üçüncü sıradayız. Bu başarılar, kurumsal bir yapı ve disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Geçmişte altyapılarla ilgili olumsuz algılar olduğunu biliyoruz. Ancak, şeffaflık ve liyakat ilkelerimizle bu algıları kırmaya kararlıyız. Antrenmanlarımıza davet ediyorum; eğer herhangi bir usulsüzlük tespit ederseniz, bunu haber yapmanızı rica ediyorum. Biz, yönetim olarak buna asla izin vermeyiz.” dedi.

“ÖNEMLİ ADIM ATILDI”

Türkiye Futbol Federasyonu talimatları doğrultusunda bu sezon U14, U15, U16, U17 ve U19 kategorilerinde Akademi Ligi’ne katılan Van Spor’un, geçen sezon sadece U17 ve U19’da mücadele ederken, bu yıl beş kategoride yarışarak önemli bir adım attığını söyleyen Baştürk, “Van Spor altyapıları, kurumsal bir işleyişle yapılandırılmıştır. Muhasebecimiz, evrakçımız, teknik direktörlerimiz ve antrenörlerimizle profesyonel bir ekip oluşturduk. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig kulüplerinin altyapı işleyişini örnek alarak, Van futboluna ve ülke futboluna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Siz değerli basın mensuplarından, çocuklarımızın ve kulübümüzün yanında olmanızı, destekleyici bir rol üstlenmenizi rica ediyorum. Van Spor’u, altyapısıyla ve A takımıyla birlikte daha iyi yerlere taşımak için hep birlikte çalışalım.” şeklinde konuştu.