Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde ‘sarı hattı’ geçen sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda, 7’si çocuk, 2’si kadın toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusunun, ‘sarı hattı’ geçen sivil araçtakilere uyarıda bulunarak ölümleri engelleyebileceğini belirten Basal, “Olanlar, işgal güçlerinin hala kana susamış ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA