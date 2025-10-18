Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan "İlk Evim, İlk İşyerim" kapsamında, Van Edremit Kurubaş Mahallesi’ndeki müşterek arsaların hak sahipleri için parsel belirleme kura çekimi yapıldı.

192 parselin hak sahiplerini belirleyen kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden, Ankara 66. Noteri denetiminde, otomatik kura sistemiyle gerçekleştirildi.

Çekiliş sonuçları, Noter onayı sonrasında TOKİ Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.