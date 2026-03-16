İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın ilk önce İsrail'in merkezini hedef alan misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken, başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın 12 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini belirterek, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı

İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.

Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.

İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.