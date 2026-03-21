Savaş tüm bölgeye yayılmaya devam ediyor...

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş, karşılıklı saldırılarla sürüyor.

İRAN, KÖRFEZ ÜLKELERİNİ VURUYOR

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik bombalamaları ve İran'ın misillemeleri devam ederken Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta da hedef alındı.

Saldırılar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü de durmadı.

İran'ın en çok hedef aldığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, onu sırasıyla Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün takip ediyor; Umman ise en az hedef alınan ülke konumunda.

BAE'YE 353 FÜZE, BİN 740 İHA

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "İran'ın açık saldırılarının başlamasından bu yana" hava savunma sistemleri 338 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1740 İHA'ya müdahale etti.

KUVEYT'E 261 FÜZE

Kuveyt ordusu, Ulusal Muhafızlar, Hükümet İletişim Merkezi ve ülkenin resmi haber ajansı KUNA'dan alınan verilere göre, Kuveyt en az 261 füze ve 585 İHA saldırısına hedef oldu.

BAHREYN 385 KEZ HEDEF ALINDI

Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise 28 Şubat'tan bu yana 143 füze ve 242 İHA'nın önlenip imha edildiği vurgulandı.

KATAR'A 293 SALDIRI

Katar Savunma Bakanlığı'nın ayrı ayrı açıkladığı verilere göre, Katar 206 füze ve 87 İHA saldırısına maruz kaldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı 38 füze ve 507 İHA saldırısı; Ürdün ordusu 204 füze ve İHA; Umman resmi haber ajansı ONA ise 16 İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.