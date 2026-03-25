İran Atom Enerjisi Kurumu: ABD-İsrail saldırısında Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti

İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 62 bin 440 konut ve 19 bin 187 ticari birim zarar gördü

İran, ABD-İsrail'in ortak saldırılara başlamasının 26'ncı gününün ilk misillemesini iki dalga halinde yaptı.

İran'ın iki dalga halinde ateşlediği füze salvoları nedeniyle önce İsrail'in güneyindeki Eilat'ta ardından işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın çok başlıklı füzeler kullandığını, füzelerin bir kısmı engellenirken bazılarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.

Tel Aviv çevresinde 7 kişi yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çalarken İran'ın ateşlediği çok başlıklı füzeler İsrail semalarında görüntülere yansıdı.

İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah", İran füzesinin parçalarının ve şarapnellerin 11 bölgeye düştüğünü kaydetti.