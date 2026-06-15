Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen sergide, hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Toplam 209 eserin yer aldığı sergide, farklı sanat dallarında hazırlanan çalışmalar sanatseverlerden ilgi gördü.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Sanat Sokağı yanında bulunan İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurdele kesiminin ardından sergi ziyaretçilere açıldı.

“AMAÇ HÜKÜMLÜLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAK”

Serginin açılışında konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, ceza infaz kurumlarının temel amacının hükümlülerin ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılması olduğunu belirterek, “5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un asli amacı hükümlülerimizin ıslahı ve onların topluma yeniden sağlıklı bireyler olarak kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Adalet Bakanlığımız tarafından yalnızca ülkemiz sınırları içerisinde değil, uluslararası alanda da örnek teşkil edecek projeler ve programlar hayata geçirilmektedir.” dedi.

Adalet hizmetlerinde insan ve insan onurunun merkeze alındığını vurgulayan Kara, “Ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümlü ve tutuklularımız da bu ülkenin birer bireyi olarak bizlere emanettir. Onların mesleki, eğitimsel ve ahlaki gelişimleri bizim için son derece kıymetlidir.” ifadelerini kullandı.

“ONLAR, İNFAZ SÜRECİNİN SONUNDA YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRILACAK BİREYLERDİR”

Başsavcı Kara, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılmasının önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Onlar, infaz sürecinin sonunda yeniden topluma kazandırılacak bireylerdir. Bizler de onların yeniden suç işlemelerini önlemek ve sağlıklı bireyler olarak topluma dönmelerini sağlamak zorundayız.” diye konuştu.

“ESERLERİN TAMAMI HÜKÜMLÜLERİMİZİN KENDİ EL EMEĞİ VE GÖZ NURUDUR”

Açılışı yapılan serginin bu çalışmaların önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Başsavcı Kara, “Yaklaşık bir yıldır verilen emeğin karşılığını bugün hep birlikte görüyoruz. Sergimizde 209 eser yer almaktadır. Toplam 13 alanda yürütülen çalışmalar sonucunda oldukça değerli sanat eserleri ortaya çıkmıştır. Burada sergilenen eserlerin tamamı hükümlülerimizin kendi el emeği ve göz nurudur. Bu eserler bizzat kendileri tarafından hazırlanmıştır. Öğretmenlerimiz ve kurum personelimiz de süreç boyunca kendilerine destek vermiştir.” dedi.

“TUTUKLULARIMIZA EĞİTSEL, BİLİŞSEL VE PSİKOLOJİK ANLAMDA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM”

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Verilen emeğin bir karşılığı olması gerekir. Buradan elde edilecek gelirler iş yurtlarımızın hesaplarına aktarılacak ve yine hükümlülerimizin eğitimi ile ıslahı için kullanılacaktır.

Bu hizmette emeği bulunan ceza infaz kurumu müdürlerimize, sorumlularımıza, infaz koruma memurlarımıza, öğretmenlerimize ve hükümlü ile tutuklularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür güzel sergiler ve programlar artarak devam edecektir. Bu çalışmaların hükümlü ve tutuklularımıza eğitsel, bilişsel ve psikolojik anlamda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

13 FARKLI SANAT TEKNİĞİ KULLANILDI

Sergide; yağlı boya, karakalem, epoksi, hat sanatı, naht sanatı, filografi, ahşap oyma, tezhip, keçe sanatı, vitray sanatı, pasta rölyefi, ahşap yakma ve folyo çalışması olmak üzere 13 farklı sanat tekniğiyle hazırlanan eserler yer aldı.

Serginin açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, savcılar ve cezaevi çalışanları ile adliye personeli katıldı.

Protokol üyeleri, açılışın ardından sergi alanını gezerek eserler hakkında kurum öğretmenlerinden bilgi aldı.