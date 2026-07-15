Van'da erbane eğitimi alan gençler oluşturdukları gruplarla resmi programlar, kültürel etkinlikler, kına geceleri ve düğünlerde sahne alıyor. Farklı yaş gruplarından oluşan ekipler, hem yöresel müzik geleneğini yaşatıyor hem de organizasyonlardan elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Van'da son yıllarda erbane gruplarına ilgi artarken, bu alanda eğitim alan gençler de kurdukları ekiplerle çeşitli organizasyonlarda yer almaya başladı. Van’da faaliyet gösteren birçok ekip, kına gecelerinden düğün organizasyonlarına kadar farklı programlarda sahne alıyor. Geneli lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu ekipler, bu organizasyonlardan elde ettikleri gelirle ek kazanç sağlıyor.

Farklı yaş gruplarından gençlerin yer aldığı erbane ekipleri, düzenli olarak yaptıkları provaların ardından çeşitli organizasyonlarda gösteriler gerçekleştiriyor. Özellikle düğün ve kına gecelerinde tercih edilen ekipler, son dönemde resmi törenler ile kültürel programlarda da sahne alıyor. Organizasyonlarda görev alan gençler, bir yandan Van'ın geleneksel müzik kültürünü yaşatırken diğer yandan elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

“ERBANE EKİPLERİNE ÇOK İLGİ VAR”

Erbane ekiplerinde yer alan lise ve üniversite öğrencileri, eğitim hayatlarını sürdürürken organizasyonlarda sahne alarak ek gelir elde ediyor. Van'da başlayan ilgi, çevre illerde düzenlenen etkinliklere de yansırken, ekipler farklı organizasyonlardan davet almaya devam ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte erbane ekibi kurarak organizasyonlarda sahne alan Ahmet Efe Aksoy, son yıllarda bu alana olan ilginin arttığını belirterek, “Çok ilgi var, son yıllarda Van ve çevre illerde erbane ekiplerine ilgi belirgin şekilde arttı. İnsanlar kendi kültürel değerlerine daha fazla sahip çıkıyor. Erbane düğünlere enerji, coşku ve görsel bir şölen katıyor. Misafirler de bu atmosferi çok sevdiği için ekipler daha fazla tercih ediliyor. Gençlere eğitimler veriyor, provalar düzenliyor ve etkinliklerde onlara sahne deneyimi kazandırmaya çalışıyoruz. Erbane ekibi düğünün atmosferini canlandırıyor ve misafirlerin eğlenceye katılımını artırıyor. Aldığımız geri dönüşler genellikle çok olumlu oluyor. Gelecek için daha fazla festival, kültürel etkinlik ve gençlere yönelik eğitimlerle erbane kültürü desteklenmeli. Bu sayede geleneğin gelecek nesillere güçlü şekilde aktarılacağına inanıyoruz.” dedi.