İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köçköprü Barajı'ndaki su seviyesi, yoğun kar ve yağmurla birlikte tam dolarak yüzde 100 seviyesini geçti. Barajın yüzde 100 seviyesini geçmesiyle yetkililer barajda tahliye işlemi başlattı. Zilan Çayı üzerinde bulunan ve 1992 yılında hizmet vermeye başlayan Koçköprü Barajı; enerji üretimi, sulama ve taşkın koruma olmak üzere üç alanda hizmet vermektedir.

Temelden yüksekliği 73 metre olan barajın su depolama hacmi 65 milyon metreküptür. Geçtiğimiz yıllarda su seviyesi tabana inen ve su toplama alanında adacıkların oluştuğu Koçköprü Barajı'nda bu yıl yağan kar ve yağmurla birlikte su seviyesi yüzde 100'ü geçti.

Doğa fotoğrafçısı Ferzender Coşar Koşköprü Barajı'nı fotoğraflayarak, "Koşköprü'de bu sene yüksek miktarda yağış olduğu için tahliyesine başlanmıştır. Çok sevindirici bir durum olmuştur. Yıllardır bölgemiz yağış almıyordu. Her taraf kurumuştu, sondajlardan su çıkmıyordu. Bu sene bereketli yağışların olması bölgemiz için çok sevindirici bir durumdur. Temennimiz odur ki bu bereket tarlaya ve çiftçilere de yansısın" dedi.