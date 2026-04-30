Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin beyan süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2025 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, gib.gov.tr aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verilebiliyor.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergilerini, bugün ödemeleri gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallardan ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Başkanlığın internet sayfası, Vergi İletişim Merkezinin 189 numaralı hattı, Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) ve sosyal medya hesapları gibi kanalarından ulaşılabiliyor.