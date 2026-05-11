Van'da arsa satışı yapılacak. YİKOB tarafından satışı yapılacak arsalar Edremit ve Tuşba ilçelerinde yer alıyor.

Edremit ilçesi Süphan Mahallesi’nde 3, Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi’nde 3, Mollakasım Mahallesi’nde 8 ve Dibeközü Mahallesi’nde 1 taşınmaz olmak üzere toplam 15 arsanın satışı gerçekleştirilecek.

Satışla ilgili yayımlanan ilanda, “Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van ili Edremit ve Tuşba ilçelerinde toplam 15 adet taşınmazın (arsa) satış işi, 2886 Sayılı Yasa’nın 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.” denildi.

İHALE TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Van’ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde satışı gerçekleştirilecek taşınmazlar için ihale, 2 Haziran Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait 15 adet taşınmaz için ihale, Selimbey Mahallesi İpekyolu Caddesi, Adalet Sarayı yanında yer alan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

-Kimlik belgesi fotokopisi

-Yerleşim yeri belgesi

-İmza beyannamesi (noter onaylı)

-Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış, muhammen bedelin yüzde 3’ü oranındaki geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhilinde süresiz teyitli banka geçici teminat mektubu

-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

-Teklif mektubu ve yer görme belgesi (ihale evrakları içinde tanzim edilecektir.)

Ayrıca ihale ile ilgili detaylı bilgilere ilan.gov.tr adresinden ulaşılabilir.