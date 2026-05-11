Selçuklu Mezarlığı civarında lastiği patlayan aracın kontrolden çıkarak refüje savrulduğu o anlar paniğe neden oldu. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı kurtarma operasyonunun detayları ve yaralıların son durumuna dair tüm bilgiler haberimizde...

Edinilen bilgiye göre, kaza Selçuklu Mezarlığı civarında meydana geldi. T.A. yönetimindeki 65 NY 402 plakalı Citroen Berlingo marka kapalı kasa kamyonet, lastiğinin patlaması sonu refüjdeki aydınlatma direğinde çarptı.

Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.