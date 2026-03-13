Bölgede artan çatışma riski ve güvenlik tehditleri üzerine sınır hatlarında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Esendere Gümrük Kapısı’nda ticari araç geçişleri kontrollü olarak sürdürülürken, günübirlik yolcu geçişlerine yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.

Güvenlik gerekçesiyle genel geçişlerin durdurulduğu sınır kapısında, mağduriyet yaşanmaması adına karşılıklı dönüşlere izin veriliyor. Bu kapsamda, İran’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri ile Türkiye’de bulunan İran vatandaşlarının ülkelerine dönüşleri, gümrük muhafaza ekiplerinin denetiminde gerçekleştiriliyor.

Gerilimin hissedildiği sınırın İran tarafında ilan edilen 40 günlük yas nedeniyle asılan dev siyah bayrak dikkat çekiyor. Her iki ülke sınır kapısında da sakinliğin hakim olduğu gözlenirken, bölge halkı savaşın bir an önce sona ermesi ve huzur ortamının yeniden tesis edilmesi yönündeki temennilerini dile getiriyor.

Sınır hattındaki güvenlik önlemleri sadece karada değil, havada da artırıldı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Yüksekova ve İran sınır hattı boyunca devriye uçuşlarını aralıksız devam ediyor.