Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Şubat ayına ait Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki konaklama tesislerinin dağılımını da gösterdi.

Rapora göre, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nde işletme belgeli tesis sayısında Kars 77 tesisle ilk sırada yer aldı. Van ise 64 işletme belgeli tesisle bölgede en fazla tesise sahip ikinci il olarak kayıtlara geçti.

2026 yılı Şubat verilerinde; yatırım belgeli, işletme belgeli ve basit konaklama işletme belgeli tesislerin oda ve yatak kapasiteleri de ayrı ayrı ele alındı. Buna göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 276 olarak kaydedilirken, yatırım belgeli tesis sayısı 576, basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 13 bin 153 olarak açıklandı.

Van’da işletme belgeli tesis sayısı 64 olarak kaydedilirken, bu tesislerde 2 bin 426 oda ve 5 bin 22 yatak kapasitesi bulundu. Şubat 2026 verilerine göre kentte yatırım belgesine sahip 9 tesis yer alıyor. Söz konusu tesislerde toplam 526 oda ve bin 141 yatak kapasitesi bulunuyor. Aynı dönemde Van’da basit konaklama işletme belgesine sahip tesis sayısı 36 olarak kaydedildi. Bu tesislerde toplam bin 167 oda ve 2 bin 334 yatak kapasitesi olduğu açıklandı.

Açıklanan verilere göre Van’daki tesis sayıları bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.